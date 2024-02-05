Киевский районный суд Одессы рассмотрел иск в отношении водителя, который не предъявил полицейскому документов на право управления и не применил к нему никаких мер воздействия.

Забегая вперед, сразу отметим вывод суда: если водитель не предъявил патрульному полиции документы на право управления, то это не считается злостным неповиновением. Как в подробностях сообщает профильная "Судебно-юридическая газета", отказ водителя предъявить на месте остановки документы на право управления "не может квалифицироваться административным правонарушением по статье 185 КУоАП".

А теперь к сути дела. Сообщается, что водителя остановили за нарушение правила дорожного движения. Однако тот по требованию работника полиции отказался показать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Такой поступок инспектор признал за злостное неповиновение и составил протокол по статье 185 КУоАП. Там говорится об ответственности за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей.

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На первый взгляд, вроде бы все чинно и законно. Однако при рассмотрении дела Киевский районный суд г. Одессы сделал вывод, что "невыполнение требования предъявить водительское удостоверение и свидетельства о регистрации транспортного средства не может быть квалифицировано по ст. 185 КУоАП, поскольку подпадают под часть 1 статьи 126 КУоАП" (Решение от 02.11.2022 по делу №947/24164/22).

На основании этого суд признал неправильную квалификацию действий водителя в части непредъявления документов на право управления. Производство по делу закрыто, к водителю никаких мер воздействия не принято.

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Здесь есть еще одна интересная деталь дела. Если суд признал действия работника полиции неправомерными, то водитель может требовать у суда вынести отдельное определение о проведении проверки и принятия к такому инспектору мер дисциплинарного воздействия. В таком случае руководство соответствующего органа полиции обязано провести служебное расследование и при подтверждении фактов неправомерных действий инспектора привлечь его к ответственности.