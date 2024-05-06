Суд рассмотрел иск директора предприятия, оштрафованного ТЦК на 8500 гривен за непредоставление транспортного средства: одна из сторон конфликта повела себя очень самонадеянно.

Суть дела заключалась в том, что директор ООО (предприятия) обратился в городской суд с иском, в котором просил суд признать противоправным и отменить постановление ТЦК о привлечении его к административной ответственности по ч. 2 ст. 210-1 КУоАП за нарушение положения о военно-транспортной обязанности и наложении штрафа 8500 грн. Об этом в деталях пишет “Судебно-юридическая газета".

Дело дошло до апелляционного суда. Поскольку с решением суда первой инстанции от 7 ноября 2023 года иск директора ООО удовлетворен, то ответчик не согласился с принятым судебным решением и подал апелляционную жалобу. 26 марта данное дело №240/31476/22 рассмотрел Шестой апелляционный административный суд.

Согласно указанному постановлению, директор ООО, будучи должностным лицом, в период действия военного положения отказался от выполнения требований частичного наряда. В связи с этим, был составлен акт об отказе от привлечения транспортных средств и техники во время мобилизации с целью удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины.

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Как следует из материалов дела и не отрицается сторонами, директор ООО отказался выполнять требования частичного наряда, а также не допустил на территорию завода для проведения осмотра, оценки и дальнейшего изъятия указанного в наряде ТС. По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

3.10.2022 данное уголовное производство закрыто за отсутствием в действиях состава уголовного преступления, и 17.10.2022 следственным отделом управления СБУ копии данного уголовного производства было направлено для проведения проверки о наличии в действиях директора ООО признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 210-1 КУоАП.

Закрывая уголовное производство, старшим следователем следственного управления СБУ в Житомирской области установлено, что требования к директору ООО о необходимости поставки седельного тягача на нужды ВСУ, за что, собственно, истца и привлечено к административной ответственности, являются незаконными, поскольку совершены без соблюдения мобилизационного законодательства.

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В частности, установлено нарушение требований Положения №1921 – сводный наряд по подготовке к передаче транспортных средств и техники военным формированиям на ООО не составлялся и до директора не доводился.

Учитывая, что в рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК, установлена незаконность требований к директору ООО о необходимости выполнения частично совещание, за невыполнение такого последнего не может быть привлечено и к административной ответственности.

Учитывая изложенные обстоятельства, предоставление оценки относительно уместности применения к данным правоотношениям требований Закона "О передаче, принудительное отчуждение или изъятие имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения" не является определяющим.

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С учетом указанного, коллегия судей приходит к выводу, что суд первой инстанции в целом пришел к верному выводу об удовлетворении исковых требований. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 77 КАС Украины по административным делам о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика. В свою очередь, ответчиком не доказана правомерность своего решения.