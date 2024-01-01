Польські вантажівки все ще домінують на німецьких автодорогах

Такий висновок можна зробити на підставі статистичних викладок, наведених в аналізі експертів польського ресурсу 40ton.net.

Йдеться про те, що протягом останніх двох десятиліть частка польських вантажівок у русі на дорогах Німеччини постійно зростала і тільки 2024 рік приніс історичну зміну у вигляді першого за багато років спаду.

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Аналітична служба BALM проаналізувала трафік польських вантажівок з повною масою понад 7,5 тонни за електронною системою оплати доріг. Виявилось, що вони у 2024 році проїхали платними дорогами Німеччини 40,16 мільярда кілометрів. Це на згадані вище 0,3% менше, ніж у 2023 році.

З того числа 56,9% відсотка, або 22,85 мільйона кілометрів, проїхали польські вантажівки, а решта 43,1 відсотка, або 17,31 мільйона кілометрів, проїхали іноземні автомобілі.

На німецьких паркінгах обабіч доріг завжди багато польських фур. Фото: Jochen Teufel

За повідомленням згаданого ресурсу, більшість вантажівок з-за кордону зареєстровані в Польщі. За весь 2024 рік вони проїхали у Німеччині 7,48 мільйона оплачуваних кілометрів, що на 1 відсоток менше порівняно з 2023 роком.

Що стосується частки загального трафіку, то на польських реєстраціях він склав 18,93 відсотка. Це зниження порівняно з 2023 роком, коли показник становив 19,05 відсотка. Хоча це було мінімальне падіння на 0,12 процентного пункту, його можна вважати символічним, оскільки воно порушило багаторічну тенденцію зростання, згадану на початку.

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Причин такого різкого падіння може бути декілька. Це не лише криза польського транспорту, але й погіршення привабливості Польщі як країни для створення філій іноземних компаній з метою перереєстрації автопарків.

Експерти констатують, що польські номери не обов’язково означають буквально польський автомобіль. Крім того, свою роль зіграло посилення конкуренції, у 2024 році на німецьких дорогах значно збільшився трафік. Найбільше це було помітно для вантажівок з Литви (зростання на 3,9%), Бельгії (зростання на 5,3%) та Італії (зростання на 8,2%).