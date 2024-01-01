Польские грузовики все еще доминируют на немецких автодорогах

Такой вывод можно сделать на основании статистических выкладок, приведенных в анализе экспертов польского ресурса 40ton.net.

Речь идет о том, что в течение последних двух десятилетий доля польских грузовиков в движении на дорогах Германии постоянно росла и только 2024 год принес историческое изменение в виде первого за много лет спада.

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Аналитическая служба BALM проанализировала трафик польских грузовиков с полной массой более 7,5 тонн по электронной системе оплаты дорог. Оказалось, что они в 2024 году проехали по платным дорогам Германии 40,16 миллиардов километров. Это на упомянутые выше 0,3% меньше, чем в 2023 году.

Из того числа 56,9% процента, или 22,85 миллиона километров, проехали польские грузовики, а остальные 43,1 процента, или 17,31 миллиона километров, проехали иностранные автомобили.

На немецких паркингах вдоль дорог всегда много польских фур. Фото: Jochen Teufel

По сообщению упомянутого ресурса, большинство грузовиков из-за рубежа зарегистрированы в Польше. За весь 2024 год они проехали в Германии 7,48 миллионов оплачиваемых километров, что на 1 процент меньше по сравнению с 2023 годом.

Что касается доли общего трафика, то на польских регистрациях он составил 18,93 процента. Это снижение по сравнению с 2023 годом, когда показатель составлял 19,05 процента. Хотя это было минимальное падение на 0,12 процентного пункта, его можно считать символическим, поскольку оно нарушило многолетнюю тенденцию роста, упомянутую в начале.

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Причин такого резкого падения может быть несколько. Это не только кризис польского транспорта, но и ухудшение привлекательности Польши как страны для создания филиалов иностранных компаний с целью перерегистрации автопарков.

Эксперты констатируют, что польские номера не обязательно означают буквально польский автомобиль. Кроме того, свою роль сыграло усиление конкуренции, в 2024 году на немецких дорогах значительно увеличился трафик. Больше всего это было заметно для грузовиков из Литвы (рост на 3,9%), Бельгии (рост на 5,3%) и Италии (рост на 8,2%).