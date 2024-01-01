Житомирські поліцейські розмалювали з балончиків вулиці міста

На тротуарах та проїзній частині з’явилися цікаві написи, якими патрульні нагадували учням про основні вимоги до переходу вулиці. Таким чином, працівники поліції долучилися до відновлення спеціальної розмітки на пішохідних переходах біля закладів освіти.

Патрульні разом з дітьми за допомогою трафаретів та білої фарби з балончиків наносили написи "Подивись", "Візьми дитину за руку" тощо, йдеться на сайті Патрульної поліції Житомирської області.

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Нагадування основних правил пішохода та учасника руху у місті з пожвавленим трафіком зайвим не буде. Застереження змістовні й мають профілактичну мету – до мінімуму звести дитячий травматизм.

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Дорожня служба обласного центру також напередодні нового навчального року поновила в зоні закладів освіти дорожні знаки та розмітку, встановила штучні дорожні нерівності, що мають в народі назву “лежачий поліцейський”.

З відновленням занять у школах безпека на вулицях Житомира тепер буде в зоні особливої турботи та уваги.