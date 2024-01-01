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Житомирские полицейские разрисовали из баллончиков улицы города

Накануне нового учебного года офицеры патрульной полиции Житомирской области взяли в руки баллончики с краской, трафареты и разрисовали улицы возле школ.
Как улицы Житомира подготовились к новому учебному году - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Для безопасности и уменьшения детского травматизма профилактика не лишняя

Валентин Ожго
logo2 сентября, 08:34
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На тротуарах и проезжей части появились интересные надписи, которыми патрульные напоминали ученикам об основных требованиях к переходу улицы. Таким образом, работники полиции присоединились к восстановлению специальной разметки на пешеходных переходах возле учебных заведений.

Патрульные вместе с детьми с помощью трафаретов и белой краски из баллончиков наносили надписи "Посмотри", "Возьми ребенка за руку" и т.д., говорится на сайте Патрульной полиции Житомирской области.

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Напоминание основных правил пешехода и участника движения в городе с оживленным трафиком лишним не будет. Предостережения содержательные и имеют профилактическую цель – до минимума свести детский травматизм.

Скриншот Авто24

Дорожная служба областного центра также накануне нового учебного года обновила в зоне учебных заведений дорожные знаки и разметку, установила искусственные дорожные неровности, имеющие в народе название “лежачий полицейский”.

С возобновлением занятий в школах безопасность на улицах Житомира и области теперь будет в зоне особой заботы и внимания.

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