Какие авто ввозили из США в октябре

Названы самые популярные подержанные авто из США, импортированные на территорию Украины в октябре.
В октябре украинцы приобрели более 5,8 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из Соединенных Штатов. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, что свидетельствует о существенном оживлении сегмента американских импортируемых авто.

Среди ввезенных транспортных средств электромобили составляли наибольшую долю - 49 процентов. Бензиновые автомобили охватили 36 процентов рынка. Доля гибридных авто составила 8 процентов, дизельных - 4 процента, тогда как автомобили с газобаллонным оборудованием заняли 3 процента.

Средний возраст приобретенных автомобилей из США в октябре составил 5,2 года, что подчеркивает сохранение тренда на сравнительно свежие транспортные средства с оптимальным соотношением цены и пробега.

В рейтинг самых популярных моделей подержанных авто американского производства вошли:

  1. Tesla Model Y - 900 автомобилей.
  2. Tesla Model 3 - 841 автомобиль.
  3. Ford Escape - 408 автомобилей.
  4. Nissan Rogue - 273 автомобиля.
  5. Tesla Model S - 270 автомобилей.

Спрос на подержанные авто из США растет преимущественно благодаря конкурентным ценам, широкому выбору комплектаций и распространению электромобилей, которые традиционно занимают значительную часть американского рынка.

