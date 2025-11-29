Слабкі сторони та проблеми обслуговування вживаного Zeekr 001

Про Zeekr 001 часто кажуть: «крута, але чи надійна?» І тут є про що поговорити. Адже Zeekr 001 — це не просто легковик, а справжній електронний конструктор на колесах. Автосвіт розбирає найважливіші моменти людською мовою.

Кузов: гарний, але низ треба захищати

Верхня частина Zeekr 001 зроблена якісно: фарба товста, двері й капот — алюмінієві, інші панелі оцинковані, тож корозія йому довго не загрожує. Але знизу ситуація інша. Там майже немає захисного покриття, подекуди навіть не нанесена фарба — лише ґрунт і шовний герметик.

Тому перше, що варто зробити після купівлі, — це якісна антикорозійна обробка днища. Це не «страховка від усього», але точно продовжить ресурс кузова.

Підвіска: міцна, але вимоглива до уваги

Підвіска має сучасну конструкцію з алюмінієвими важелями та потужними підрамниками. Ресурс загалом непоганий, але місця стику передніх важелів зі стійками зношуються швидше — це особливість схеми, схожої на Tesla.

Пневмопідвіска, навпаки, показує себе дуже гідно. Балони закриті чохлами, компресор зроблений «по-німецьки», а ресурс у сто тисяч кілометрів — не фантазія, а реальність.

Є важлива дрібниця: перед тим, як підіймати авто на підйомник, треба увімкнути «режим сервісу» в меню. Інакше після опускання машина може стати перекошеною.

Гальма — взагалі на рівні спорткарів: від чотирьохпоршневих Akebono до шестипоршневих Brembo. Але через рекуперацію колодки можуть обмерзати або намокати, якщо їх довго не використовувати. Перші натискання педалі можуть здивувати.

Мотори: потужні, але чутливі

Електромотори Zeekr 001 вимагають регулярної заміни оливи в редукторах — раз на 40 тис. км. У багатьох у злитій оливі є металева стружка, але фахівці кажуть: це нормальна обкатка.

А ось до перегріву ці мотори дуже чутливі. Якщо довго їздити «в підлогу», система охолодження може дати слабину. Є реальні випадки, коли теплообмінник або контур охолодження втрачав герметичність, і разом із рідиною гинули мотор та інвертор. Новий силовий модуль — це близько $10 000.

Ще один момент: буксирувати Zeekr на тросі не можна — мотори не відключаються і починають генерувати енергію, що може їх пошкодити.

Непостійна електрика — теж ворог. Стрибки напруги можуть «вбити» зарядний пристрій. Якщо вдома стоїть власна швидка зарядка, краще доповнити її стабілізатором.

Батарея: міцна, але не вічна

Сама батарея добре захищена: товстий металевий корпус, міцні роз’єми, продумана конструкція. Але досвід показує, що на третьому році експлуатації можуть з’являтися проблеми — зазвичай зі збоями в BMS або датчиками температури.

Блок BMS у разі чого ремонтується або міняється відносно недорого, на відміну від інших вузлів. А от телематичний модуль — окрема історія. У китайських версіях там вбудована SIM-карта, «прив’язана» до китайських операторів. Щоб усе працювало в Україні, доведеться перепрошивати систему у спеціалістів. Без цього можна зіткнутися з тим, що 12-вольтова батарея тихо «помирає», поки авто стоїть без руху.

Електроніка: дуже багато електроніки

У Zeekr 001 майже кожен вузол має свій окремий блок керування. Навіть дверні замки — окремі модулі. Це звучить сучасно, але на практиці створює поле для дрібних збоїв.

Інколи зависає центральний блок DXU на Android 11, іноді глючить один із численних контролерів. Зазвичай усе лікується перезавантаженням, але інколи доводиться вимикати живлення на весь автомобіль.

Важливо пам’ятати: блоки прив’язані до VIN. Якщо якийсь «помре» і доведеться ставити новий, він повинен бути оригінальним — інакше можуть виникнути проблеми зі спільними оновленнями системи.

Перед миттям потрібно включати спеціальний режим у меню, бо деякі модулі дуже бояться води. Це теж особливість, яку варто знати наперед.

Висновок: хороша машина, але «безпроблемою» її не назвеш

Zeekr 001 добре зроблений, комфортний і швидкий. Але й дуже складний. Це автомобіль, який потребує уважного власника та сервісу в людей, які розуміють електромобілі. Нічого критичного — просто треба знати його слабкі місця та не забувати про профілактику.

Якщо зробити все правильно, Zeekr 001 віддячить стабільною роботою. А якщо ні — може «здивувати» рахунками на ремонт.