Слабые стороны и проблемы обслуживания подержанного Zeekr 001

О Zeekr 001 часто говорят: "крутая, но надежная ли?" И здесь есть о чем поговорить. Ведь Zeekr 001 - это не просто легковушка, а настоящий электронный конструктор на колесах. Автосвит разбирает самые важные моменты человеческим языком.

Кузов: хороший, но низ надо защищать

Верхняя часть Zeekr 001 сделана качественно: краска толстая, двери и капот - алюминиевые, другие панели оцинкованные, поэтому коррозия ему долго не грозит. Но снизу ситуация другая. Там почти нет защитного покрытия, кое-где даже не нанесена краска - только грунт и шовный герметик.

Поэтому первое, что стоит сделать после покупки, - это качественная антикоррозийная обработка днища. Это не "страховка от всего", но точно продлит ресурс кузова.

Подвеска: крепкая, но требовательна к вниманию

Подвеска имеет современную конструкцию с алюминиевыми рычагами и мощными подрамниками. Ресурс в целом неплохой, но места стыка передних рычагов со стойками изнашиваются быстрее - это особенность схемы, похожей на Tesla.

Пневмоподвеска, наоборот, показывает себя очень достойно. Баллоны закрыты чехлами, компрессор сделан "по-немецки", а ресурс в сто тысяч километров - не фантазия, а реальность.

Есть важная мелочь: перед тем, как поднимать авто на подъемник, надо включить "режим сервиса" в меню. Иначе после опускания машина может стать перекошенной.

Тормоза - вообще на уровне спорткаров: от четырехпоршневых Akebono до шестипоршневых Brembo. Но из-за рекуперации колодки могут обмерзать или намокать, если их долго не использовать. Первые нажатия педали могут удивить.

Моторы: мощные, но чувствительные

Электромоторы Zeekr 001 требуют регулярной замены масла в редукторах - раз в 40 тыс. км. У многих в слитом масле есть металлическая стружка, но специалисты говорят: это нормальная обкатка.

А вот к перегреву эти моторы очень чувствительны. Если долго ездить "в пол", система охлаждения может дать слабину. Есть реальные случаи, когда теплообменник или контур охлаждения терял герметичность, и вместе с жидкостью погибали мотор и инвертор. Новый силовой модуль - это около $10 000.

Еще один момент: буксировать Zeekr на тросе нельзя - моторы не отключаются и начинают генерировать энергию, что может их повредить.

Непостоянное электричество - тоже враг. Скачки напряжения могут "убить" зарядное устройство. Если дома стоит собственная быстрая зарядка, лучше дополнить ее стабилизатором.

Батарея: прочная, но не вечная

Сама батарея хорошо защищена: толстый металлический корпус, прочные разъемы, продуманная конструкция. Но опыт показывает, что на третьем году эксплуатации могут появляться проблемы - обычно со сбоями в BMS или датчиками температуры.

Блок BMS в случае чего ремонтируется или меняется относительно недорого, в отличие от других узлов. А вот телематический модуль - отдельная история. В китайских версиях там встроена SIM-карта, "привязана" к китайским операторам. Чтобы все работало в Украине, придется перепрошивать систему у специалистов. Без этого можно столкнуться с тем, что 12-вольтовая батарея тихо "умирает", пока авто стоит без движения.

Электроника: очень много электроники

В Zeekr 001 почти каждый узел имеет свой отдельный блок управления. Даже дверные замки - отдельные модули. Это звучит современно, но на практике создает поле для мелких сбоев.

Иногда зависает центральный блок DXU на Android 11, иногда глючит один из многочисленных контроллеров. Обычно все лечится перезагрузкой, но иногда приходится выключать питание на весь автомобиль.

Важно помнить: блоки привязаны к VIN. Если какой-то "умрет" и придется ставить новый, он должен быть оригинальным - иначе могут возникнуть проблемы с совместными обновлениями системы.

Перед мойкой нужно включать специальный режим в меню, потому что некоторые модули очень боятся воды. Это тоже особенность, которую стоит знать наперед.

Вывод: хорошая машина, но "беспроблемной" ее не назовешь

Zeekr 001 хорошо сделан, комфортный и быстрый. Но и очень сложный. Это автомобиль, требующий внимательного владельца и сервиса у людей, которые понимают электромобили. Ничего критического - просто надо знать его слабые места и не забывать о профилактике.

Если сделать все правильно, Zeekr 001 отблагодарит стабильной работой. А если нет - может "удивить" счетами на ремонт.