Подвергаются ли водители электромобилей опасности от радиации: новое исследование

Как пишет Carscoops, немецкий автоклуб ADAC вместе с Федеральным ведомством радиационной защиты провели глубокое исследование электромагнитных полей в электромобилях. Результат - водители и пассажиры получают настолько низкую электромагнитную нагрузку, что электромобили не только не представляют угрозы, а иногда даже оказываются “чище” авто с двигателями внутреннего сгорания.

Что именно исследовали

Специалисты протестировали одиннадцать электромобилей, а также несколько гибридов и одну бензиновую модель для сравнения. В салон установили манекены с десятью датчиками, которые перемещали между различными сиденьями во время реальной езды и зарядки. Цель - определить, как ведут себя магнитные поля во время ускорения, торможения, работы электроники и при подключении авто к сети.

Во время поездок датчики фиксировали короткие скачки магнитного поля - особенно во время резкого набора скорости или работы силовых систем. Однако такие пики - нормальное явление для любой высоковольтной техники, и их интенсивность была очень далека от отметок, которые считаются потенциально вредными.

Что показали измерения

Уровень воздействия электромагнитных полей на водителя и пассажиров оставался значительно ниже допустимых норм. Самые высокие значения фиксировались в зоне для ног - там, где проходят кабели и расположены элементы привода. В то же время верхняя часть тела практически не подвергалась излучению.

Интересно, что один из самых мощных источников электромагнитных колебаний вообще не связан с батареями или электродвигателями. Самые высокие значения дал подогрев сидений. И это касалось не только электромобилей, но и гибридов и даже авто с ДВС. При этом и такие показатели остались в полностью безопасных пределах.

Во время зарядки переменным током датчики фиксировали короткое повышение уровня электромагнитного поля возле разъема в момент старта сеанса. Но даже эти значения были в безопасной зоне. Интересно, что быстрая зарядка постоянным током, хоть и значительно мощнее, создавала еще более слабые поля, чем стандартная AC-зарядка.