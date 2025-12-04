Почти 40% автомобилей в мире делают в Китае

По данным Китайская ассоциация легковых автомобилей (CAAM), на октябрь 2025 года доля китайского автопрома на мировом рынке легковых автомобилей достигла 38 процентов, сообщает Украватопром.

Глобальные продажи новых легковушек в октябре 2025 года составили 8,64 миллиона единиц - это на 4 % больше, чем в октябре 2024-го. За период с января по октябрь 2025 года общий объем продаж в мире составил около 79,3 миллиона авто - на 6 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом общем объеме Китай реализовал примерно 27,65 миллиона автомобилей - что составляет 34,9 % мирового рынка за этот период. Это на 12 % больше, чем за тот же период 2024 года.

Итак, за десять месяцев 2025 года более трети (по разным показателям - 34,9–38 %) проданных в мире новых легковых автомобилей была изготовлена в Китае.

Анализ и значение

Такая высокая доля свидетельствует о значительном расширении производственных мощностей китайского автопрома и росте его экспортного влияния на глобальном рынке.

Китайские автопроизводители все активнее конкурируют с традиционными брендами из Европы, Северной Америки и Японии, предлагая широкий спектр моделей - от бюджетных до премиальных, с ДВС, гибридами и электрокарами.

Рост производства имеет последствия как для глобальной конкуренции, так и для рынка автокомпонентов, логистики, перераспределения доли рынка в различных регионах.

Вывод

Китайская автомобилестроительная индустрия в 2025-м году усилила свои позиции в мире - производство авто в КНР влияет на структуру глобального рынка. Такие результаты могут привести к дальнейшему росту присутствия китайских брендов в разных странах, изменения конкуренции и пересмотра производственных и торговых цепочек в мировой автоиндустрии.