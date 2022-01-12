Купити автомобіль з альтернативною силовою установкою може понад 20% опитаних.

Близько 69% автомобілістів у Сполучених Штатах Америки не мають наміру купувати електрокар або гібридну модель. Їх не влаштовує дальність ходу електромобілів, а також обмежена кількість зарядних станцій. Про це свідчать результати дослідження, проведеного консалтинговою компанією Deloitte.

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Окрім того, лише 17% опитаних жителів США обрали б гібридну модель. Ще 5% хочуть придбати електрокар або гібрид, що підключається.

Втім, є країни, в яких ситуація дещо інша. Наприклад, у Німеччині голоси між електричною силовою установкою та ДВЗ розділені приблизно порівну, тоді як в Кореї та Японії автомобілям на електротязі віддають перевагу більшість жителів. Для порівняння: за електромобіль проголосували 23% корейців, 17% німців та 15% китайців.

Також опитування показало, що автомобілісти Японії, Індії та США хочуть заряджати свої електрокари вдома, тоді як в Кореї та країнах Південно-східної Азії автомобілісти віддають перевагу громадським зарядним станціям.