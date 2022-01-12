Купить автомобиль с альтернативной силовой установкой может более 20% опрошенных.

Около 69% автомобилистов в Соединенных Штатах Америки не намерены покупать электрокар или гибридную модель. Их не устраивает дальность хода электромобилей, а также ограниченное количество зарядных станций. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией Deloitte.

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Так, только 17% опрошенных жителей США избрали бы гибридную модель. Еще 5% хотят приобрести подключаемый электрокар или гибрид.

Впрочем, есть страны, где ситуация несколько иная. Например, в Германии голоса между электрической силовой установкой и ДВС разделены примерно поровну, тогда как в Корее и Японии автомобили на электротяге предпочитают большинство жителей. Для сравнения, за электромобиль проголосовали 23% корейцев, 17% немцев и 15% китайцев.

Также опрос показал, что автомобилисты Японии, Индии и США хотят заряжать свои электрокары дома, тогда как в Корее и странах Юго-Восточной Азии автомобилисты предпочитают общественные зарядные станции.