Вони хочуть купити електромобіль через високі ціни на пальне та низькі доходи.

Понад 66% українських водіїв думають над тим, щоб купити електрокар або гібридний автомобіль. З них 41% замислився над цим через зростання цін на пальне, ще 36% пояснили це економічною вигодою від користування електромобілями.

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Про це свідчать дані опитування, яке провела платформа для поїздок BlaBlaCar. Серед електроавтомобілів, якими вже користуються респонденти, найпопулярнішими є Nissan Leaf, Toyota Prius та Tesla.

Також через підвищення цін на пальне та зменшення потреби в регулярних поїздках 42% опитаних українців зазначають, що стали їздити рідше під час війни. Для 23% водіїв частота поїздок не змінилася.

В США фіксується схожа тенденція: близько 25% опитаних громадян заявили, що наступним авто, яке вони куплять, буде електромобіль, оскільки ціни на бензин злетіли до рекордного рівня.