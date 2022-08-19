Они хотят купить электромобиль из-за высоких цен на топливо и низких доходов.

Более 66% украинских водителей раздумывают над тем, чтобы купить электромобиль или гибридный автомобиль. Из них 41% задумался над этим из-за роста цен на топливо, еще 36% объяснили это экономической выгодой от пользования электромобилями.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела платформа для поездок BlaBlaCar. Среди электроавтомобилей, которыми уже пользуются респонденты, самыми популярными являются Nissan Leaf, Toyota Prius и Tesla.

Также из-за повышения цен на топливо и уменьшения потребности в регулярных поездках 42% опрошенных украинцев отмечают, что стали ездить реже во время войны. Для 23% водителей частота поездок не изменилась.

В США фиксируется похожая тенденция: около 25% опрошенных граждан заявили, что следующим авто, которое они купят, будет электромобиль, поскольку цены на бензин взлетели до рекордного уровня.