Майже дві тисячі людей загинуло в ДТП з початку року

За даними патрульної поліції, з січня по серпень в Україні внаслідок ДТП загинули 1968 осіб, з них 119 дітей, та було травмовано 20463 людини, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Скільки виплатили страхові компанії потерпілим у ДТП

Загальна кількість ДТП з загиблими та/або травмованими - 16423 випадки.

Найчастіше у ДТП гинули через перевищення безпечної швидкості руху (1062 особи).

Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (129 осіб).

На третьому місці цієї сумної статистики - порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов'язане з перестроюванням (101 особа).

За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.