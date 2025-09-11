Скільки виплатили страхові компанії потерпілим у ДТП

Посилання скопійовано!
За січень — серпень страхові компанії виплатили потерпілим у ДТП понад 3,9 млрд грн та врегулювали 95 828 випадків. Про це інформує МСТБУ.
У порівнянні з 2024 роком: кількість випадків зросла на 1,83%, а розмір виплат — на 27,13%.
За шкоду майну:
- 50 264 виплати на 2,69 млрд грн
- середня виплата — 53 543 грн
За ДТП, оформлені за допомогою європротоколу:
- 42 541 виплата на 1,09 млрд грн
- середня виплата — 25 706 грн
За шкоду здоров’ю:
- 3 023 виплати на 182,3 млн грн
- середня виплата — 60 651 грн
Враховуючи середні суми страхових виплат за договором, вартість автоцивілки є неспівставною з можливими фінансовими ризиками внаслідок ДТП. Проте, знаючи що український автопарк складається з майже 10 мільйонів, авто можна підрахувати, що вірогідність потрапити у ДТП, за яку виплачуватиме страхова компанія, складає приблизно 1,44% на рік.