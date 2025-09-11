Сколько выплатили страховые компании потерпевшим в ДТП пострадавшим в ДТП

Посилання скопійовано!
За январь - август страховые компании выплатили пострадавшим в ДТП более 3,9 млрд грн и урегулировали 95 828 случаев. Об этом информирует МСТБУ.
По сравнению с 2024 годом: количество случаев выросло на 1,83%, а размер выплат - на 27,13%.
За ущерб имуществу:
- 50 264 выплаты на 2,69 млрд грн
- средняя выплата - 53 543 грн
По ДТП, оформленные с помощью европротокола:
- 42 541 выплата на 1,09 млрд грн
- средняя выплата - 25 706 грн
За вред здоровью:
- 3 023 выплаты на 182,3 млн грн
- средняя выплата - 60 651 грн
Учитывая средние суммы страховых выплат по договору, стоимость автогражданки является несопоставимой с возможными финансовыми рисками в результате ДТП. Однако, зная что украинский автопарк состоит из почти 10 миллионов, авто можно подсчитать, что вероятность попасть в ДТП, за которое будет выплачивать страховая компания, составляет примерно 1,44% в год.