Сколько выплатили страховые компании потерпевшим в ДТП пострадавшим в ДТП

За январь - август страховые компании выплатили пострадавшим в ДТП более 3,9 млрд грн и урегулировали 95 828 случаев. Об этом информирует МСТБУ.

По сравнению с 2024 годом: количество случаев выросло на 1,83%, а размер выплат - на 27,13%.

За ущерб имуществу:

50 264 выплаты на 2,69 млрд грн

средняя выплата - 53 543 грн

По ДТП, оформленные с помощью европротокола:

42 541 выплата на 1,09 млрд грн

средняя выплата - 25 706 грн

За вред здоровью:

3 023 выплаты на 182,3 млн грн

средняя выплата - 60 651 грн

Учитывая средние суммы страховых выплат по договору, стоимость автогражданки является несопоставимой с возможными финансовыми рисками в результате ДТП. Однако, зная что украинский автопарк состоит из почти 10 миллионов, авто можно подсчитать, что вероятность попасть в ДТП, за которое будет выплачивать страховая компания, составляет примерно 1,44% в год.