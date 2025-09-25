Почти две тысячи человек погибло в ДТП с начала года

По данным патрульной полиции, с января по август в Украине в результате ДТП погибли 1968 человек, из них 119 детей, и было травмировано 20463 человека, сообщает Укравтопром.

Общее количество ДТП с погибшими и/или травмированными - 16423 случая.

Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения безопасной скорости движения (1062 человека).

Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (129 человек).

На третьем месте этой печальной статистики - нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестроением (101 человек).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.