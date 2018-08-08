Тест-драйв бюджетного кросовера Nissan Kicks журналістами Мексики міг би закінчитися трагедією.

Журналісти мексиканського видання Autologia опублікували відео тест бюджетних кросоверів. Один з них, не обладаний системою ESP, майже перевернувся при проходженні “переставки”.

Журналісти вирішили перевірити, як відрізняється поводження автомобіля в базовій версії, без системи ESP та в комплектації з цим “електронним помічником” стабілізації руху.

Цей тест мало не закінчився аварію – дивіться відео:

Екперимент проходив на кросовері Nissan Kicks, який в Україну не поставляється.

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При різкому повороті керма автомобіль став на два колеса, ще трохи – і міг би перевернутися. Лише майстерність тест-драйвера виправила ситуацію. Натомість модель з ESP цей же “лосиний тест” пройшла цілком безпечно.

Це випробування ще раз показує ефективність системи стабілізації ESP, якої на більшості бюджетних авто немає. Особливо вона важлива на кросоверах, в яких високий кузов та високий центр тяжіння може спровокувати такі аварійно небезпечні ситуації.

Втім, в Україні з 2019 року використання ESP на нових автомобілях буде обов’язковим, якщо Мініфраструктури його не відмінить.