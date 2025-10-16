Майже половина усіх ДТП оформлюється без поліції

44,8% дорожньо-транспортних пригод за 9 місяців 2025 року українські водії оформили самостійно — із використанням Європротоколу, без участі поліції. Для порівняння, за аналогічний період 2024 року цей показник становив лише 37%, повідомляє МТСБУ.

Читайте також: Поліція починає оформлення ДТП в електронному форматі: пілот стартує у Вінницькій області

Зростання популярності цього механізму пояснюється кількома ключовими чинниками.

Скасування ліміту виплат

У 2025 році ліквідовано обмеження щодо максимальної суми відшкодування за Європротоколом. Раніше виплата не могла перевищувати 80 000 грн, тепер — розмір визначається в межах страхової суми за договором:

до 160 000 грн — для полісів, укладених у 2024 році,

до 250 000 грн — для полісів 2025 року.

Популярність електронного Європротоколу

Все більше водіїв користуються онлайн-сервісом “Електронний Європротокол” (dtp.mtsbu.ua), який дозволяє оформити ДТП зі смартфона.

Процедура займає кілька хвилин: потрібно сфотографувати місце пригоди, заповнити форму з даними обох учасників і підтвердити її SMS-кодом. Після підписання документ автоматично надсилається до страхових компаній і до МТСБУ — без необхідності подавати паперову версію.

Відсутність штрафу поліції та розшук ТЦК

Європротокол дозволяє не викликати поліцію і не чекати патруль. Водії, які оформили ДТП таким чином, звільняються від штрафів та адміністративних процедур — не вилучається посвідчення, не складається протокол і не передаються матеріали до суду.

Якщо ж викликати полюцію, то при перевірці документів може з’ясуватись, що один або кілька учасників ДТП перебувають у розшуку ТЦК. Така ситуація небажана для водіїв, тому зайвий раз викликати поліцію не варто.

Важливо

Європротокол можна оформити лише якщо у ДТП брали участь два автомобілі, немає потерпілих, а водії згодні між собою щодо обставин пригоди.