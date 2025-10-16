Почти половина всех ДТП оформляется без полиции

44,8% дорожно-транспортных происшествий за 9 месяцев 2025 года украинские водители оформили самостоятельно - с использованием Европротокола, без участия полиции. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял лишь 37%, сообщает МТСБУ.

Рост популярности этого механизма объясняется несколькими ключевыми факторами.

Отмена лимита выплат

В 2025 году ликвидировано ограничение по максимальной сумме возмещения по Европротоколу. Ранее выплата не могла превышать 80 000 грн, теперь - размер определяется в пределах страховой суммы по договору:

до 160 000 грн - для полисов, заключенных в 2024 году,

до 250 000 грн - для полисов 2025 года.

Популярность электронного Европротокола

Все больше водителей пользуются онлайн-сервисом “Электронный Европротокол” (dtp.mtsbu.ua), который позволяет оформить ДТП со смартфона.

Процедура занимает несколько минут: нужно сфотографировать место происшествия, заполнить форму с данными обоих участников и подтвердить ее SMS-кодом. После подписания документ автоматически отправляется в страховые компании и в МТСБУ - без необходимости подавать бумажную версию.

Отсутствие штрафа полиции и розыск ТЦК

Европротокол позволяет не вызывать полицию и не ждать патруль. Водители, которые оформили ДТП таким образом, освобождаются от штрафов и административных процедур - не изымается удостоверение, не составляется протокол и не передаются материалы в суд.

Если же вызвать полицию, то при проверке документов может выясниться, что один или несколько участников ДТП находятся в розыске ТЦК. Такая ситуация нежелательна для водителей, поэтому лишний раз вызывать полицию не стоит.

Важно

Европротокол можно оформить только если в ДТП участвовали два автомобиля, нет пострадавших, а водители согласны между собой относительно обстоятельств происшествия.