Ford показав свій перший кросовер, який так і не пішов у серію

Попри те, що музей Генрі Форда є одним із найбільших у своєму роді у світі, він все ще недостатній, щоб публічно виставити всі автомобілі. У будівлі, розташованій у Дірборні, штат Мічиган, є сховище, доступ до якого обмежено. Однак Top Gear дозволили виявити таємну схованку автомобілів Ford, включаючи Alpe.

Читайте також: Хот-род Ford 1932 року, що був кінозіркою, хочуть продати за 100 000 доларів

Дивний концепт починався як Ford Escort, перш ніж Ghia перетворив його на компактний маленький кросовер, який на кілька років випередив Pontiac Aztek. Спочатку він був представлений у 1996 році на Туринському автосалоні, а згодом був виставлений з дещо іншим дизайном на Детройтському автосалоні 1998 року. Через пару років BMW продала Land Rover компанії Ford, надавши їй доступ до невеликого позашляховика у вигляді Freelander.

Alpe був розроблений з атмосферним 2,0-літровим бензиновим двигуном і повним приводом. Він мав підвищену підвіску з великим кліренсом і 17-дюймовими колесами. Форд подарував йому темно-бордову панель приладів, напівпрозорий дах з оргскла та оббивку сидінь, частково зроблену з перероблених пляшок газованої води.

Покійний Росс Робертс, який у той час був генеральним менеджером підрозділу Ford, сказав, що ціль Alpe полягала в тому, щоб оцінити реакцію споживачів на маленький кросовер ціною близько 20 000 доларів. Ford хотів боротися з CR-V і RAV4, але лише у 2001 році було випущено перше покоління Escape. Менший EcoSport з’явився на пару років пізніше, хоча на ринок США він поступив лише у 2018 році.

Оглядаючись назад, Alpe, ймовірно, був втраченою можливістю, враховуючи розвиток позашляховиків у наступні десятиліття. Він також виглядав менш похмурим, ніж Aztek. Знову ж таки, Escort наближався до кінця свого життєвого циклу, оскільки Focus зайняв його місце в лінійці на початку 2000-х. Оригінальний Escape, розроблений спільно з Mazda, дав Ford необхідний менший кросовер, тож Alpe зрештою так і не дістався конвеєра.