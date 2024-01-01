Ford показал свой первый кроссовер, который так и не пошел в серию

Несмотря на то, что музей Генри Форда является одним из крупнейших в своем роде в мире, он все еще недостаточен, чтобы публично выставить все автомобили. В здании, расположенном в Дирборне, штат Мичиган, есть хранилище, доступ к которому ограничен. Однако Top Gear позволили обнаружить тайный тайник автомобилей Ford, включая Alpe.

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Странный концепт начинался как Ford Escort, прежде чем Ghia превратил его в компактный маленький кроссовер, который на несколько лет опередил Pontiac Aztek. Сначала он был представлен в 1996 году на Туринском автосалоне, а впоследствии был выставлен с несколько иным дизайном на Детройтском автосалоне 1998 года. Через пару лет BMW продала Land Rover компании Ford, предоставив ей доступ к небольшому внедорожнику в виде Freelander.

Alpe был разработан с атмосферным 2,0-литровым бензиновым двигателем и полным приводом. Он имел повышенную подвеску с большим клиренсом и 17-дюймовыми колесами. Форд подарил ему темно-бордовую панель приборов, полупрозрачную крышу из оргстекла и обивку сидений, частично сделанную из переработанных бутылок газировки.

Покойный Росс Робертс, который в то время был генеральным менеджером подразделения Ford, сказал, что цель Alpe заключалась в том, чтобы оценить реакцию потребителей на маленький кроссовер ценой около 20 000 долларов. Ford хотел бороться с CR-V и RAV4, но только в 2001 году было выпущено первое поколение Escape. Меньший EcoSport появился на пару лет позже, хотя на рынок США он поступил только в 2018 году.

Оглядываясь назад, Alpe, вероятно, был упущенной возможностью, учитывая развитие внедорожников в последующие десятилетия. Он также выглядел менее мрачным, чем Aztek. Опять же, Escort приближался к концу своего жизненного цикла, поскольку Focus занял его место в линейке в начале 2000-х. Оригинальный Escape, разработанный совместно с Mazda, дал Ford необходимый меньший кроссовер, поэтому Alpe в конце концов так и не добрался до конвейера.