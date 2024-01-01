Хот-род Ford 1932 года, бывший кинозвездой, хотят продать за 100 000 долларов

Несмотря на свой возраст, дебютант далекого 1932 года чувствует себя бодро. Он успел сняться в телевизионном шоу Fox Titus, плодотворно отработал в художественном фильме "Угнать за 60 секунд"; стал финалистом премии Ридлера на Детройтской "Большой восьмерке". Одним словом, звездный герой.

Автомобиль знаменит еще тем, что это был первенец комплектования новым двигателем V8 с плоской головкой Ford. К тому же его считают первым как в американской, так и мировой истории автомобилем с двигателем V8, который был доступной покупкой для среднего рабочего США.

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Сдержанный вид этого Ford 1932 года скрывает его удивительно современную основу, которая включает независимую переднюю и заднюю подвески со спиральными амортизаторами и дисковыми тормозами Wilwood для четырех колес. На момент появления на рынке Ford 1932 года с двигателем V8 официально назывался Ford Model 18. Это название было быстро узурпировано популярным названием модели "Ford V-8" с дефисом, которая осталась самым распространенным названием на годы.

Несмотря на то, что Ford Model 18 стоил чуть больше, он превзошел четырехцилиндровую версию, продававшуюся под названием Ford Model B. Во-первых, V8 Model 18 предлагала значительно больше мощности и лучшую производительность, чем Model B. Во-вторых, несмотря на то, что модель была выпущена в середине Великой депрессии, она лидировала в продажах завода Ford.

Ford V8 с плоской головкой сначала имел рабочий объем 3,6 литра и производил 65 л.с., но, что важнее, он имел крутящий момент 176 Нм и именно этот крутящий момент действительно полюбился его владельцами.

В 1933 году модель 18 была модернизирована до модели 40 с улучшенной версией V8 с плоской головкой под капотом. Удивительно, но двигатель Ford Flathead V8 оставался в производстве с 1932 до 1973 года, окончательно использовался для грузовиков в Германии, а версии, производимые в США, прекратили выпускать в 1953 году.

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В 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война, подержанные автомобили Ford V-8 образца 1932 года были дешевыми для приобретения, поэтому бесчисленное количество экземпляров было куплено бывшими военнослужащими.

Звездная биография именно этого автомобиля началась после его первого появления на экране в шоу. Затем он снялся в фильме "Угнать за 60 секунд", который собрал 237,2 миллиона долларов США, обойдя “Миссия невыполнима 2”.

Эти упомянутые 60 секунд сыграли в историографии автомобиля забавную роль, поскольку некоторые издания поспешили сообщить, что выставленный на аукционе лот закрыли в продаже за 60 секунд. На самом деле это время фигурирует в названии фильма.

После использования на телевидении и в кино автомобиль был куплен Чаком Сватосом из Калифорнии, который отправил его в ателье к Чипу Фузу для полной реконструкции. Фуз и его команда порезали крышу, растянули и разгладили капот, растянули передние крылья и изменили форму задних крыльев.

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Был установлен двигатель LT4 350 V8, изначально разработанный для C7 Corvette Z06, и он сочетался с автоматической коробкой передач Turbo Hydra-Matic 700R4. Шасси изначально было от SAC, что необычно для хот-рода Ford 1932 года, но его совместили независимой передней и задней подвесками с амортизаторами. Также были использованы четырехколесные дисковые тормозами Wilwood и, что интересно, на пятиспицевых колесах Foose.

Интерьер был переделан специалистом Джимом Гриффином в коричневой потертой коже, с рулем и приборной панелью от Форда 1951 года выпуска, он также имеет электростеклоподъемники, кондиционер, бежевое ковровое покрытие, центральную консоль из коричневой кожи в тон и сиденья для двоих.

Лот оценивается в 100 000 - 125 000 долларов, но за сколько автомобиль продадут – станет известно лишь 1 июня с.г.

Фото: RM Sotheby's