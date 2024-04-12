Водитель Ford GT Heritage Edition 2006, стоимость которого составляет более 700 тысяч долларов, попал в аварию через несколько дней после покупки авто, а потом узнал, что автомобиль ранее уже попадал в ДТП.

Сообщается, что автомобиль попал в серьезную аварию в Бразилии примерно семь лет назад. Бывший владелец потерял управление над спорткаром и врезался в электрический столб.

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Интересно, что нынешний владелец Ford GT, Роберт Гуарини, попал в такое же ДТП. Он приобрел автомобиль на аукционе в Детройте. Продавец сообщил, что история автомобиля абсолютно чистая. Из-за ограничений в сборе данных в Бразилии, повреждения, которые имел автомобиль, не отобразились в Carfax. Цена автомобиля составляла 716 800 долларов, включая налоги.

Однако, похоже, что большая мощность двигателя V8 в сочетании с механической коробкой передач стали причиной того, что водитель также врезался в столб. Во время процедуры фиксации повреждений он обнаружил неоригинальные детали в передней части своего Ford GT и получил отчет о том, что автомобиль был в ДТП.

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Сам Роберт Гуарини решил подать в суд на дилера и продавца авто, за то, что те не раскрыли настоящую историю его спорткара, хотя знали ее. Он стремится получить разницу между фактической и ориентированной стоимостью автомобиля.

Фото ДТП в Бразилии

Адвокаты владельца утверждают, что он бы не приобрел авто с повреждениями, а потому будут требовать компенсации. Точной информации о повреждении автомобиля в результате обеих аварий нет.

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Компания Ford выпустила всего 4038 автомобилей GT первого поколения, и только 383 из них были образцами Heritage Edition, поэтому автомобиль Гуарини действительно очень редкий. Специальная версия была создана как дань памяти о победах Ford GT в Ле-Мане.