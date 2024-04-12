Водій Ford GT Heritage Edition 2006, вартість якого становить понад 700 тисяч доларів, потрапив в аварію через декілька днів після покупки авто, а потім дізнався, що автомобіль раніше вже потрапляв в ДТП.

Повідомляється, що автомобіль потрапив в серйозну аварію в Бразилії приблизно сім років тому. Колишній власник втратив керування над спорткаром й врізався в електричний стовп.

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Цікаво, що нинішній власник Ford GT, Роберт Гуаріні, потрапив в таку ж саму ДТП. Він придбав автомобіль на аукціоні в Детройті. Продавець повідомив, що історія автомобіля абсолютно чиста. Через обмеження в зборі даних в Бразилії, пошкодження, які мав автомобіль, не відобразились в Carfax. Ціна автомобіля становила 716 800 доларів, включаючи податки.

Проте, схоже, що велика потужність двигуна V8 в поєднанні з механічною коробкою передач стали причиною того, що водій також врізався в стовб. Під час процедури фіксації пошкоджень він виявив неоригінальні деталі в передній частині свого Ford GT й отримав звіт про те, що автомобіль був в ДТП.

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Сам Роберт Гуаріні вирішив подати в суд на дилера та продавця авто, за те, що ті не розкрили справжню історію його спорткара, хоча знали її. Він прагне отримати різницю між фактичною та орієнтованою вартістю автомобіля.

Фото ДТП в Бразилії

Адвокати власника стверджують, що він би не придбав авто з пошкодженнями, а тому вимагатимуть компенсації. Точної інформації про пошкодження автомобіля внаслідок обох аварій немає.

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Компанія Ford випустила лише 4038 автомобілів GT першого покоління, і лише 383 з них були зразками Heritage Edition, тож автомобіль Гуаріні справді дуже рідкісний. Спеціальна версія була створена як данина пам’яті про перемоги Ford GT в Ле-Мані.