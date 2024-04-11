Компанія Ford представила заряджену версію хетчбека Focus. Як заявив автовиробник, модель має подарувати власникам відчуття спортивного автомобіля, адже має гоночні налаштування підвіски та двигуна.

Ford Focus ST Edition має регульовану підвіску, яку налаштовував підрозділ Ford Performance, яка дозволяю водію адаптувати її відповідно до своїх вподобань. Версія має нижчий дорожчій просвіт на 10 мм порівняно зі стандартною моделлю. Також клієнтам доступна можливість зміни кліренсу ще на 20 мм й налаштувань роботи підвіски.

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Компанія протестувала цю технологію на різних ділянках по всій Європі, в тому числі й на легендарному автодромі Nurburgring Nordschleif. Проте, власники отримають спеціальний техпаспорт, в якому будуть вказані рекомендовані налаштування підвіски відповідно до умов.

Модель має унікальне лакофарбове покриття Azura Blue у поєднанні з глянцевими чорними деталями, унікальний інтер’єр зі швами Motion Blue, гальма Brembo та легкосплавні диски 19-го розміру, що виготовлено за допомогою процесу спінювання.

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Авто пропонується виключно з 2,3-літровим двигуном EcoBoost, який видає 280 кінських сил та 420 Нм крутного моменту. Такої потужності достатньо, аби Focus ST Edition міг досягнути першої сотні всього за 5,7 секунди. Покупець може обрати хетчбек з шестиступеневою механічною коробкою передач, або з семиступеневою автоматичною КПП, яка є окремою опцією.

Також Ford Focus ST Edition має преміальну звукову систему Bang & Olufsen із десятьма динаміками та сабвуфером, адаптивний круїз-контроль із функцією розпізнавання знаків швидкості та виїзду на смугу руху, а також систему інформації про сліпі зони з попередженням про перехресний рух.

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Покупець може додатково обрати опційний пакет Winter Pack, який включає підігрів керма та лобового скла. Автовиробник не розкрив вартість моделі. Очікується, що ціна нового Ford Focus ST Edition буде оголошена пізніше, коли авто потрапить до дилерів.