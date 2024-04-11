Компания Ford представила заряженную версию хэтчбека Focus. Как заявил автопроизводитель, модель должна подарить владельцам ощущение спортивного автомобиля, ведь имеет гоночные настройки подвески и двигателя.

Ford Focus ST Edition имеет регулируемую подвеску, которую настраивало подразделение Ford Performance, которая позволяю водителю адаптировать ее в соответствии со своими предпочтениями. Версия имеет более низкий дорожный просвет на 10 мм по сравнению со стандартной моделью. Также клиентам доступна возможность изменения клиренса еще на 20 мм и настроек работы подвески.

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Компания протестировала эту технологию на различных участках по всей Европе, в том числе и на легендарном автодроме Nurburgring Nordschleif. Однако, владельцы получат специальный техпаспорт, в котором будут указаны рекомендуемые настройки подвески в соответствии с условиями.

Модель имеет уникальное лакокрасочное покрытие Azura Blue в сочетании с глянцевыми черными деталями, уникальный интерьер со швами Motion Blue, тормоза Brembo и легкосплавные диски 19-го размера, изготовленные с помощью процесса вспенивания.

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Авто предлагается исключительно с 2,3-литровым двигателем EcoBoost, который выдает 280 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Такой мощности достаточно, чтобы Focus ST Edition мог достичь первой сотни всего за 5,7 секунды. Покупатель может выбрать хэтчбек с шестиступенчатой механической коробкой передач, или с семиступенчатой автоматической КПП, которая является отдельной опцией.

Также Ford Focus ST Edition имеет премиальную звуковую систему Bang & Olufsen с десятью динамиками и сабвуфером, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания знаков скорости и выезда на полосу движения, а также систему информации о слепых зонах с предупреждением о перекрестном движении.

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Покупатель может дополнительно выбрать опциональный пакет Winter Pack, который включает подогрев руля и лобового стекла. Автопроизводитель не раскрыл стоимость модели. Ожидается, что цена нового Ford Focus ST Edition будет объявлена позже, когда авто попадет к дилерам.