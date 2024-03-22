У 2023 році в Окленді, Каліфорнія, за шість місяців на вулицях було викинуто майже 14 000 автомобілів.

Окленд, штат Каліфорнія, має проблему з покинутим автомобілем. За шість місяців 2023 року люди повідомили в мерію про майже 14 000 покинутих автомобілів, і ситуація погіршилася в 2024 році. У місті не вистачає місця для зберігання транспортних засобів, іноді вдаються до їх складання один на одного.

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Покинуті транспортні засоби засмічують вулиці міста, блокуючи доступ до будинків, підприємств і навіть шкіл, знищуючи дорогоцінне місце для паркування. ABC 7 News Bay Area відправився в поїздку разом із членом ради Окленда Ноелем Галло, виявивши майже 50 покинутих автомобілів приблизно за 30 хвилин, усі вони були в різному аварійному стані. Багато з них були вкрадені та розібрані на запчастини, а інші стали жертвами вандалів.

Згідно зі звітом ABC 7, департамент поліції Окленда реагує, лише якщо транспортний засіб блокує доступ до будинку. Департамент транспорту Окленда займається всіма іншими покинутими транспортними засобами, а для вивезення автомобіля може знадобитися час.

Однак невдовзі може настати полегшення, оскільки члени міської ради проголосували за збільшення фінансування для розв'язання проблеми, найнявши кілька евакуаторів, водночас використовуючи місця для паркування від Департаменту транспорту Каліфорнії. Місто також наймає ще 15 техніків контролю паркування, які вийдуть на вулиці цього року.