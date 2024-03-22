В 2023 году в Окленде, Калифорния, за шесть месяцев на улицах было выброшено почти 14 000 автомобилей.

Окленд, штат Калифорния, имеет проблему с брошенным автомобилем. За шесть месяцев 2023 года люди сообщили в город о почти 14 000 брошенных автомобилей, и ситуация ухудшилась в 2024 году. В городе не хватает места для хранения транспортных средств, иногда прибегают к их складыванию друг на друга.

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Брошенные транспортные средства засоряют улицы города, блокируя доступ к домам, предприятиям и даже школам, уничтожая драгоценное парковочное место. ABC 7 News Bay Area отправился в поездку вместе с членом совета Окленда Ноэлем Галло, обнаружив почти 50 брошенных автомобилей примерно за 30 минут, все они были в разном аварийном состоянии. Многие из них были украдены и разобраны на запчасти, а другие стали жертвами вандалов.

Согласно отчету ABC 7, департамент полиции Окленда реагирует, только если транспортное средство блокирует доступ к дому. Департамент транспорта Окленда занимается всеми другими брошенными транспортными средствами, и для вывоза автомобиля может потребоваться время.

Однако вскоре может наступить облегчение, поскольку члены городского совета проголосовали за увеличение финансирования для решения проблемы, наняв несколько эвакуаторов, одновременно используя места для парковки от Департамента транспорта Калифорнии. Город также нанимает еще 15 техников контроля парковки, которые выйдут на улицы в этом году.