С молотка пустят редкий лимузин бывшего президента США. Несмотря на уникальность лота, будущему владельцу он обойдется сравнительно недорого.

На аукцион выставят чрезвычайно редкий лимузин бывшего президента США. Речь идет о модели Imperial Crown Ghia, которую выпустили в середине 60-х годов прошлого века ограниченной партией всего из 10 экземпляров.

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Один из лимузинов и планируют пустить с молотка на аукционе Mecum. Об автомобиле точно известно, что им пользовался бывший президент США Линдон Джонсон, кроме того, им пользовалась первая леди Америки Жаклин Кеннеди.

Марка Imperial изначально использовалась компанией Chrysler для обозначения флагманской модели в 1926 году, но уже к 1950 автопроизводитель решил выделить название в отдельный суббренд, который просуществовал на рынке около 30 лет.

Один из 10 выпущенных лимузинов Imperial Crown Ghia, доработкой которого занималось итальянское ателье Ghia, попал в президентский гараж. Пользовалась этим автомобилей первая леди США Жаклин Кеннеди, также ездил бывший президент Америки Линдон Джонсон, который занял должность после убийства Джона Кеннеди.

Несмотря на то, что и так редкий автомобиль за все годы эксплуатации сохранился в почти идеальном состоянии, выручить за него планируют довольно скромную сумму - около 150 тысяч долларов.

В конце января на торги аукционного дома Barrett-Jackson выставили еще один президентский автомобиль Lamborghini Diablo Дональда Трампа. Суперкар выкупили за 1,1 миллиона долларов - это примерно вдвое больше средней стоимости аналогичных автомобилей.