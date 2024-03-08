З молотка пустять рідкісний лімузин колишнього президента США. Незважаючи на унікальність лота, майбутньому власнику він обійдеться порівняно недорого.

На аукціон виставлять надзвичайно рідкісний лімузин колишнього президента США. Йдеться про модель Imperial Crown Ghia, яку випустили в середині 60-х років минулого століття обмеженою партією лише з 10 екземплярів.

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Один із лімузинів і планують пустити з молотка на аукціоні Mecum. Про автомобіль достеменно відомо, що ним користувався колишній президент США Ліндон Джонсон, крім того, ним користувалася перша леді Америки Жаклін Кеннеді.

Марка Imperial спочатку використовувалася компанією Chrysler для позначення флагманської моделі в 1926 році, але вже до 1950 автовиробник вирішив виділити назву в окремий суббренд, який проіснував на ринку близько 30 років.

Один з 10 випущених лімузинів Imperial Crown Ghia, доробкою якого займалося італійське ательє Ghia, потрапив у президентський гараж. Користувалася цим автомобілів перша леді США Жаклін Кеннеді, також їздив колишній президент Америки Ліндон Джонсон, який обійняв посаду після вбивства Джона Кеннеді.

Незважаючи на те, що і так рідкісний автомобіль за всі роки експлуатації зберігся в майже ідеальному стані, виручити за нього планують досить скромну суму — близько 150 тисяч доларів.

Наприкінці січня на торги аукціонного будинку Barrett-Jackson виставили ще один президентський автомобіль Lamborghini Diablo Дональда Трампа. Суперкар викупили за 1,1 мільйона доларів — це приблизно вдвічі більше за середню вартість аналогічних автомобілів.