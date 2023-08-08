В Киеве сфотографировали новый внедорожник Ford Bronco. Это один из первых экземпляров модели в Украине.

Новый Ford Bronco пока продается только в Северной Америке и только в ближайшее время появится в Европе. Однако такой трехдверной версии на европейском рынке не будет.

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К тому же в Украину привезли экстремальный Ford Bronco Badlands. Он отличается внедорожной резиной, стальными бамперами и специальными режимами для разных типов бездорожья.

Ford Bronco доступен в США с бензиновыми турбомоторами объемом 2,3 л (300 л.с.) и 2,7 л (330 л.с.). Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.