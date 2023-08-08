У Рівному сфотографували новий позашляховик Ford Bronco. Це один з перших примірників моделі в Україні.

Новий Ford Bronco поки продається лише у Північній Америці і лише найближчим часом з’явиться у Європі. Проте такої тридверної версії на європейському ринку не буде.

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До того ж, в Україну привезли екстремальний Ford Bronco Badlands. Він вирізняється позашляховою гумою, стальними бамперами та спеціальними режимами для різних типів бездоріжжя.

Ford Bronco доступний в США з бензиновими турбомоторами об’ємом 2,3 л (300 к.с.) та 2,7 л (330 к.с.). Повний привод доповнено понижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.