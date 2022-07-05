На одометрі дефіцитного авто – 136 миль, але він вже потрапив в ДТП.

Власник дефіцитного Ford Bronco в Маямі так розхвилювався від щастя, що побив машину чи не одразу після виїзду з автосалону. Зовнішні пошкодження незначні – передня частина, а от «стріляні» подушки безпеки зробила відновлення цього авто занадто дорогим – страхова компанія вирішила продати його на аукціоні.

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Тож вже 7 липня на аукціоні IAAI в Маямі пройдуть торги легендарного Ford Bronco, за яким в США вишикувались величезні черги. Під капотом – 2,3-літровий Ecoboost, автоматична трансмісія, повний привод. Трохи пошкоджена підвіска, треба міняти капот та крило, подушки безпеки, але в іншому – автомобіль новий, як не крути.

В автосалоні він коштував 51 600 доларів, а для відновлення новими деталями страхова порахувала аж 38 тисяч. Втім, можливо, можна зекономити – і тоді мрія стане реальністю.