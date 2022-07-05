На одометре дефицитного авто – 136 миль, но он уже попал в ДТП.

Владелец дефицитного Ford Bronco в Майами так разволновался от счастья, что побил машину сразу после выезда из автосалона. Внешние повреждения незначительны – передняя часть, а вот “стреляные” подушки безопасности сделали восстановление этого авто слишком дорогим – страховая компания решила продать его на аукционе.

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Уже 7 июля на аукционе IAAI в Майами пройдут торги легендарного Ford Bronco, за которым в США выстроились огромные очереди. Под капотом – 2,3-литровый Ecoboost, автоматическая коробка передач, полный привод. Немного повреждена подвеска, нужно менять капот и крыло, подушки безопасности, но в остальном – автомобиль новый, как ни крути.