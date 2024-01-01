Хот-род Ford 1932 року, що був кінозіркою, хочуть продати за 100 000 доларів

Попри свій вік, дебютант далекого 1932 року почувається бадьоро. Він встиг знятися у телевізійному шоу Fox Titus, плідно відпрацював у художньому фільмі "Викрасти за 60 секунд"; став фіналістом премії Рідлера на Детройтській "Великій вісімці". Одним словом, зірковий герой.

Автомобіль знаменитий ще тим, що це був первісток комплектування новим двигуном V8 з плоскою головкою Ford. До того ж його вважають першим як в американській, так і світовій історії автомобілем з двигуном V8, що був доступною покупкою для середнього робітника США.

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Стриманий вигляд цього Ford 1932 року приховує його напрочуд сучасну основу, яка включає незалежну передню та задню підвіски зі спіральними амортизаторами та дисковими гальмами Wilwood для чотирьох коліс. На момент появи на ринку Ford 1932 року з двигуном V8 офіційно називався Ford Model 18. Ця назва була швидко узурпована популярною назвою моделі «Ford V-8» із дефісом, яка залишилася найпоширенішою назвою на роки.

Попри те, що Ford Model 18 коштував трохи більше, він перевершив чотирициліндрову версію, що продавалася під назвою Ford Model B. По-перше, V8 Model 18 пропонувала значно більше потужності та кращу продуктивність, ніж Model B. По-друге, попри те, що модель була випущена в середині Великої депресії, вона лідирувала у продажах заводу Ford.

Ford V8 з пласкою головкою спочатку мав робочий об’єм 3,6 літра і виробляв 65 к.с., але, що важливіше, він мав крутний момент 176 Нм і саме цей крутний момент справді полюбився його власниками.

У 1933 році модель 18 була модернізована до моделі 40 з покращеною версією V8 з плоскою головкою під капотом. Дивовижно, але двигун Ford Flathead V8 залишався у виробництві з 1932 до 1973 року, остаточно використовувався для вантажівок у Німеччині, а версії, вироблені в США, припинили випускати в 1953 році.

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У 1945 році, коли закінчилася Друга світова війна, уживані автомобілі Ford V-8 зразка 1932 року були дешевими для придбання, тому незліченну кількість екземплярів було куплено колишніми військовослужбовцями.

Зіркова біографія саме цього автомобіля розпочалася після його першої появи на екрані в шоу. Потім він знявся у фільмі "Викрасти за 60 секунд", який зібрав 237,2 мільйона доларів США, обійшовши “Місія нездійсненна 2”.

Ці згадані 60 секунд зіграли в історіографії автомобіля кумедну роль, оскільки деякі видання поспішили повідомити, що виставлений на аукціоні лот закрили в продажі за 60 секунд. Насправді цей час фігурує у назві фільму.

Після використання на телебаченні та в кіно автомобіль був куплений Чаком Сватосом з Каліфорнії, який відправив його в ательє до Чіпа Фуза для повної реконструкції. Фуз і його команда порізали дах, розтягнули й розгладили капот, розтягнули передні крила та змінили форму задніх крил.

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Був встановлений двигун LT4 350 V8, спочатку розроблений для C7 Corvette Z06, і він поєднувався з автоматичною коробкою передач Turbo Hydra-Matic 700R4. Шасі спочатку було від SAC, що незвично для хот-рода Ford 1932 року, але його поєднали незалежною передньою та задньою підвісками з амортизаторами. Також були використані чотириколісні дискові гальмами Wilwood і, що цікаво, на п’ятиспицевих колесах Foose.

Інтер’єр був перероблений фахівцем Джимом Гріффіном у коричневій потертій шкірі, з кермом і панеллю приладів від Форда 1951 року випуску, він також має електросклопідіймачі, кондиціонер, бежеве килимове покриття, центральну консоль з коричневої шкіри в тон і сидіння для двох.

Лот оцінюється в 100 000 - 125 000 доларів, але за скільки автомобіль продадуть – стане відомо лише 1 червня ц.р.

Фото: RM Sotheby's