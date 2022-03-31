Виробник вантажівок MAN призупинив роботу двох заводів внаслідок російського вторгнення в Україну.

Німецький виробник вантажних автомобілів та автобусів MAN був змушений скоротити робочий час близько 11 тис. співробітників через російське військове вторгнення в Україну, яке викликало проблеми з постачанням комплектуючих.

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Як повідомили в компанії, з 14 березня виробництво зупинилося на заводах МАN у Мюнхені та Кракові, підприємства у Нюрнберзі, Зальцгіттері та Віттліху також не можуть працювати на повну потужність, пише Reuters.

Компанія, що входить до Volkswagen Group, пояснила це нестачею комплектуючих для систем електропроводки, які вироблялися на українських заводах. Постачання цієї продукції постраждало через розв’язану Росією війну в Україні.

"Постачальники електричної проводки для вантажівок не можуть виробляти її на українських підприємствах або можуть виробляти її в дуже обмежених обсягах. У результаті ми можемо втратити виробництво на кілька тижнів, що різко скоротить показники випуску у другому кварталі", – йдеться у повідомленні MAN.

Компанія повідомила, що вже почала шукати додаткові джерела комплектуючих для вантажівок в інших країнах, однак цей процес може тривати кілька місяців. В компанії зазначають, що її співробітників буде переведено на схему скороченого робочого дня, за якої MAN компенсує їм 80% втраченого доходу як за рахунок власних, так і державних коштів.

Водночас наразі більшість українських підприємств із випуску електропроводки, які розташовані у західній частині країни, відновили роботу, пише газета Financial Times із посиланням на представників кількох підприємств.

Так, німецька Leoni, якій належить два заводи на Заході України, вже повідомила, що обидва її підприємства повернулися до роботи. Джерела FT повідомляють, що інші компанії, включаючи Aptiv і Kromberg & Schubert, відновили виробництво.