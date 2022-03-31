Производитель грузовиков MAN приостановил работу двух заводов в результате российского вторжения в Украину.

Немецкий производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN был вынужден сократить рабочее время около 11 тыс. сотрудников из-за российского военного вторжения в Украину, которое вызвало проблемы с поставкой комплектующих.

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Как сообщили в компании, с 14 марта производство остановилось на заводах МАN в Мюнхене и Кракове, предприятия в Нюрнберге, Зальцгиттере и Виттлихе также не могут работать на полную мощность, пишет Reuters.

Компания, входящая в Volkswagen Group, объяснила это нехваткой комплектующих для систем электропроводки, которые производились на украинских заводах. Поставки этой продукции пострадали из-за развязанной Россией войны в Украине.

“Поставщики электрической проводки для грузовиков не могут производить ее на украинских предприятиях или могут производить ее в очень ограниченных объемах. В результате мы можем потерять производство на несколько недель, что резко сократит показатели выпуска во втором квартале”, – говорится в сообщении MAN.

Компания сообщила, что уже начала искать дополнительные источники комплектующих для грузовиков в других странах, однако этот процесс может длиться несколько месяцев. В компании отмечают, что ее сотрудники будут переведены на схему сокращенного рабочего дня, при которой MAN компенсирует им 80% утраченного дохода как за счет собственных, так и государственных средств.

В то же время сейчас большинство украинских предприятий по выпуску электропроводки, которые расположены в западной части страны, возобновили работу, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей нескольких предприятий.

Так, немецкая Leoni, которой принадлежит два завода на Западе Украины, уже сообщила, что оба ее предприятия вернулись к работе. Источники FT сообщают, что другие компании, включая Aptiv и Kromberg & Schubert, возобновили производство.