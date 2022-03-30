"Йура Корпорейшн Рус" владеет двумя заводами в Северо-Западном федеральном округе: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускают электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.

Российский филиал южнокорейского Yura Corp. приостановила работу своего завода по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде. Предварительно – до 30 апреля 2022 года.

Причиной вроде бы стала нехватка комплектующих, а также остановка основного потребителя продукции – завода Hyundai в Петербурге.

"В период простоя 796 работников предприятия в Ивангороде получают 2/3 оклада", – говорится в сообщении.

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В марте из-за сбоя логистических цепочек приостановил работу также завод "Йура Корпорейшн Рус" в Псковской области.

ООО "Йура Корпорейшн Рус" создано в 2008 году, она является 100% "дочкой" южнокорейской Yura Corporation.