"Йура Корпорейшн Рус" володіє двома заводами у Північно-Західному федеральному окрузі: в Івангороді та Пскові. Підприємства випускають електропроводку для автомобілів Hyundai та Kia.

Російська філія південнокорейської Yura Corp. призупинила роботу свого заводу з виробництва автомобільних комплектуючих в Івангороді. Попередньо – до 30 квітня 2022 року.

Причиною ніби-то стала нестача комплектуючих, а також зупинка основного споживача продукції – заводу Hyundai в Петербурзі.

"У період простою 796 працівників підприємства в Івангороді одержують 2/3 окладу", – йдеться у повідомленні.

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У березні через збій логістичних ланцюжків призупинив роботу також завод "Йура Корпорейшн Рус" у Псковській області.

ТОВ "Йура Корпорейшн Рус" створено у 2008 році, вона є 100% "донькою" південнокорейської Yura Corporation.