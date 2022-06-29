За порятунок автовиробника візьметься хімічний концерн KG Group.

Компанія SsangYong, яка вже кілька років перебуває на межі закриття, але при цьому продовжує розробляти нові автомобілі, нарешті знайшла рятівника в особі хімічного концерну KG Group.

Читайте також: Корейський виробник електромобілів купив компанію SsangYong зі знижкою

Як повідомляє MarketWatch, суд у Сеулі, який займається справою про банкрутство SsangYong, дозволив консорціуму на чолі з KG Group придбати південнокорейського автовиробника – сума угоди становитиме 699,5 мільйона доларів. Крім хімічного концерну, на покупку автомобільної марки також претендували компанії Kanglim (виробляє спецтранспорт та будівельні крани) та KH Feelux (освітлювальні прилади).

З 2011 року 74,65 відсотка акцій SsangYong належать індійському конгломерату Mahindra & Mahindra, і останні кілька років південнокорейська компанія зазнає фінансових труднощів. На тлі кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, Mahindra взяла курс на скорочення витрат, у тому числі відмовила SsangYong у фінансовій підтримці у розмірі 423 мільйони доларів.

Наприкінці 2020 року, за рішенням Суду у справах про банкрутство, SsangYong перейшла під зовнішнє управління.

До речі нещодавно SsangYong випустив нову модель

Надія на порятунок з'явилася лише восени 2021-го — покупкою марки зацікавився стартап Edison Motors, який випускає електробуси. В останній момент угода зірвалася через те, що покупець не виконав своїх платіжних зобов'язань у строк, і контракт з ним був розірваний.

Що ж до KG Group, то хімічний концерн має намір викупити SsangYond у два етапи, і в рамках першого куплять нові акції, випущені за додатковою емісією на суму 260 мільйонів доларів. Оформлення очікується на початку липня, для нього ще потрібна згода від кредиторів.