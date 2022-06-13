Корейський виробник позашляховиків SsangYong, який знаходиться у стану банкрутства, показав сучасний кросовер, який за розмірами стане між Korando і Rexton.

Інформації про новинку не дуже багато, однак є фотографії, які показують сучасний дизайн екстер’єру та інтер’єру корейського SUV. Насамперед невідомо, чи має Torres раму, як Rexton, чи несучий кузов, як Korando. Проте за розмірами він опинився між двома цими моделями.

Також цікаво Lexus показав на фото новий електрокросовер

Окрім фото, SsangYong детально розповів про виконання для внутрішнього ринку. Зокрема, для корейських покупців Torres може мати на вибір чотири кольори салону: чорний, коричневий, хакі та білого.

Кольорів кузову буде більше, також можливі двоколірні варіанти. Серед систем безпеки – включає автономне екстренне гальмування, допомоги в сліпих зонах, утримання в смузі, попередження про від'їзд автомобіля, а також передні, передні бічні, шторки та подушки безпеки для колін.

Також доступний адаптивний круїз-контроль зі зупинкою та стартом, моніторинг тиску в шинах і автоматичне дальнє світло.

Кросовер стандартно поставляється зі штучною шкіряною оббивкою, підігрівом передніх сидінь, світлодіодними фарами, кермом з підігрівом та шкіряним кермом і автоматичним клімат-контролем. Найдорожча версія включатиме вентильовані передні сидіння, підігрів задніх сидінь, LED- освітлення салону тощо.

У всіх версіях є 12,3-дюймова сенсорна інформаційно-розважальна система, а також 8,0-дюймовий сенсорний екран для клімат-контролю та цифрової панелі приладів. Загальний обсяг багажного відсіку збільшується до 1662 л зі складеним другим рядом. Третього ряду немає.

Стандартним двигуном буде 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновик з турбонаддувом і потужністю 125 кВт та крутним моментом 280 Нм. Torres поставляється з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач з опціональним повним приводом.

У Кореї ціна базової комплектації T5 коливається від 20 800 до 23 550 доларів США. Виробництво автомобіля розпочнеться в червні. Пізніше очікується електрична версія Torres.