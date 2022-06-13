Корейский производитель внедорожников SsangYong, который находится в состояния банкротства, показал современный кроссовер, который по размерам станет между Korando и Rexton.

Информации о новинке не очень много, однако есть фотографии, которые показывают современный дизайн экстерьера и интерьера корейского SUV. Прежде всего неизвестно, имеет ли Torres раму, как Rexton, или несущий кузов, как Korando. Однако по размерам он оказался между двумя этими моделями.

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Кроме фото, SsangYong подробно рассказал о выполнении для внутреннего рынка. В частности, для корейских покупателей Torres может иметь на выбор четыре цвета салона: черный, коричневый, хаки и белого.

Цветов кузова будет больше, также возможны двухцветные варианты. Среди систем безопасности – включает в себя автономное экстренное торможение, помощи в слепых зонах, удержание в полосе, предупреждение об отъезде автомобиля, а также передние, передние боковые, шторки и подушки безопасности для колен.

Также доступен адаптивный круиз-контроль с остановкой и стартом, мониторинг давления в шинах и автоматический дальний свет.

Кроссовер стандартно поставляется с искусственной кожаной обивкой, подогревом передних сидений, светодиодными фарами, рулем с подогревом и кожаным рулем и автоматическим климат-контролем. Самая дорогая версия будет включать вентилируемые передние сиденья, подогрев задних сидений, LED - освещение салона и тому подобное.

Во всех версиях есть 12,3-дюймовая сенсорная информационно-развлекательная система, а также 8,0-дюймовый сенсорный экран для климат-контроля и цифровой панели приборов. Общий объем багажного отсека увеличивается до 1662 л со сложенным вторым рядом. Третьего ряда нет.

Стандартным двигателем будет 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновик с турбонаддувом и мощностью 125 кВт и крутящим моментом 280 Нм. Torres поставляется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с опциональным полным приводом.

В Корее цена базовой комплектации T5 колеблется от 20 800 до 23 550 долларов США. Производство автомобиля начнется в июне. Позже ожидается электрическая версия Torres.