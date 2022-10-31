Maserati та американський виробник іграшок Mattel представили продукт колаборації – кросовер Grecale у стилістиці знаменитої ляльки Барбі. І це не просто шоу-кар: партнери готують два екземпляри на продаж.

Перший, виставлений в універмазі Neiman Marcus, отримав яскраво-рожеве покриття кузова з «ефектом веселки» та кислотно-жовтими акцентами на радіаторній решітці, капоті, нижніх частинах бамперів, бічних повітроводах та фірмовому тризубі по центру чорних багатоспицевих колес. На передні крила нанесено ім'я Барбі, а на задні стійки – її логотип.

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У салоні рожевими зроблені вставки на дверних панелях і центральній консолі, а також контрастне просування. На підголівниках крісел красується емблема.

Технічно це стандартний Maserati Grecale Trofeo – найпотужніша серед паливних модифікацій позашляховика. Під капотом знаходиться трилітровий V6 на 530 л. та 620 Нм з функцією відключення половини циліндрів. Він поєднується з восьмиступінчастим автоматом повним приводом. Серед інших особливостей Trofeo – блокування заднього диференціала з електронним керуванням замість механічного самоблоку та пневмопідвіска у стандартній комплектації.

Кросовер розвиває 100 км/год за 3,8 секунд і може розігнатися до 285 км/год. У Штатах такий коштує від 103 995 доларів, але за Barbie-версію просять утричі більше – 330 тисяч. При цьому 10% від суми передадуть проекту Barbie Dream Gap, який співпрацює з благодійними організаціями, які мають на меті забезпечити дівчаткам рівні з хлопчиками можливості.