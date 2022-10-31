Maserati и американский производитель игрушек Mattel представили продукт коллаборации – кроссовер Grecale в стилистике знаменитой куклы Барби. И это не просто шоу-кар: партнеры готовят два экземпляра на продажу.

Первый, выставленный в универмаге Neiman Marcus, получил ярко-розовое покрытие кузова с эффектом радуги и кислотно-желтыми акцентами на радиаторной решетке, капоте, нижних частях бамперов, боковых воздуховодах и фирменном трезубце по центру черных многоспицевых колес. На передние крылья нанесено имя Барби, а на задние стойки – ее логотип.

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В салоне розовыми сделаны вставки на дверных панелях и центральной консоли, а также контрастное продвижение. На подголовниках кресел красуется эмблема.

Технически это стандартный Maserati Grecale Trofeo – самая мощная среди топливных модификаций внедорожника. Под капотом находится трехлитровый V6 на 530 л. и 620 Нм с функцией отключения половины цилиндров. Он совмещается с восьмиступенчатым автоматом полным приводом. Среди других особенностей Trofeo – блокировка заднего дифференциала с электронным управлением вместо механического самоблока и пневмоподвески в стандартной комплектации.

Кроссовер развивает 100 км/ч за 3,8 секунды и может разогнаться до 285 км/ч. В Штатах такой стоит от 103 995 долларов, но за Barbie-версию просят втрое больше – 330 тысяч. При этом 10% от суммы передадут проекту Barbie Dream Gap, который сотрудничает с благотворительными организациями, у которых цель – обеспечить девочкам равные с мальчиками возможности.