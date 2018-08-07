На щастя обидві ДТП обійшлись без фатальних жертв.

Незвичайна подвійна аварія трапилась поблизу Торонто у Канаді. Відео аварії було знято відеореєстратором, встановленим у автоевакуаторі, що мав забрати пошкоджений у аварії пікап з траси. Після того, що трапилось, довелось викликати ще один евакуатор.

Також цікаво: Водій вижив у карколомній аварії, злетівши з естакади на швидкості 170 км/год (відео)

Водій служби Metro One Auto Services прибув на шосе 401 поблизу Торонто для евакуації пошкодженого GMC Sierra. Однак загнати пікап на платформу вантажівки ніхто не встиг – білий Lexus, що мчав на високій швидкості у крайньому лівому ряду, в’їхав прямо у пікап, остаточно добивши й без того понівечену машину.

Обидва автомобілі відправились у автосервіс, а троє людей – до лікарні. Та на щастя обійшлось без загиблих, повідомляє СВС.

Також цікаво: Гонитва у стилі GTA: дівчина утікала від копів і вилетіла з джипа через лобове скло (відео)