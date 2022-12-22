Розкішний позашляховик Mercedes-Maybach EQS був помічений під час дорожніх тестів.

Mercedes EQS ось-ось розкриє свою розкішну сторону з майбутньою версією Maybach. Власне кажучи, він уже спробував цей сегмент, оскільки прототипи були помічені у відкритому доступі вже кілька місяців.

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Останній, який їздив на морозі біля полярного кола в Скандинавії, мав менший камуфляж порівняно з нашими попередніми спостереженнями, що свідчить про те, що до урочистої презентації залишиться не так багато часу.

Зовні візуальні зміни стосуються переднього бампера та решітки радіатора, які будуть новими. Перший матиме інший центральний повітрозабірник і менш виражений фартух, а другий повинен бути схожим на концепт, який був представлений минулого року. Ззаду він матиме інший дифузор порівняно зі звичайними варіантами SUV EQS, а двері багажника, як і передній капот, і колеса будуть прикрашені типовими емблемами Maybach. Двоколірне фарбування має завершити макіяж.

Незважаючи на те, що фотографи-шпигуни не змогли наблизитися до цього прототипу, щоб зробити кілька зображень інтер’єру, ви можете зробити ставку на численні високоякісні матеріали. Очікуйте вишукану шкіряну оббивку, і, можливо, деяку металеву/дерев’яну обробку, а також додаткові речі, які ще більше відрізнятимуть його від решти асортименту. На отриманих знімках ми можемо розглядати окремі задні сидіння, розділені консоллю, відкидні столики, розважальну систему на задніх сидіннях і, ймовірно, кулер для шампанського.

Важко сказати, що буде рухати позашляховик Mercedes-Maybach EQS. У поточному позашляховику EQS 580 4Matic запропоновані подвійні двигуни із сумарною потужністю 536 к.с. для розгону до першої сотні з таким силовим агрегатом потрібно 4,5 секунди. Варіант 450 4Matic може прискоритись за 5,8 секунди, сумарна потужність його двигунів складає 355 к.с.

Урочисте презентація Mercedes-Maybach EQS , ймовірно, пройде через кілька місяців, оскільки його мають показати десь на початку наступного року.