Mercedes-Maybach EQS SUV стане найдорожчим та оснащеним електромобілем компанії.

У Mercedes-Benz вже давно підтвердили, що компанія планує створити електричні Maybach, які будуть серйозно покращеними моделями сімейства EQ. Найрозкішнішим і найдорожчим з них, ймовірно, стане Mercedes-Maybach EQS.

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Ми бачили концепт позашляховика Maybach EQS на торішньому німецькому автосалоні в Мюнхені, але, як з'ясувалося, він був позбавлений багатьох деталей, які мають з'явитися на серійній версії. Видання Motor.es вирішило спробувати створити рендер, в якому вони спробували відобразити можливу фінальну зовнішність електричного кросовера.

Фактично дизайнери просто взяли риси концептуального Maybach QES від торішнього концепту і наклали їх на реальний серійний Mercedes-Benz EQS. Великі пропорції моделі та приємний силует чудово підходять для створення версії Maybach. Особливо вражає велика і стильна решітка радіатора, і колеса з тонкими спицями, а доповнює все це двоколірне забарвлення кузова.

За офіційною інформацією, Mercedes-Maybach EQS SUV з'явиться наступного року. Він отримає трохи змінений передок і корму, а також оригінальні 24-дюймові колеса Maybach. Зміниться і інтер'єр, який зроблять із преміальних матеріалів і дозволять майбутньому власникам вибирати з безлічі варіантів індивідуалізації салону.

Що стосується технічної частини, то віддача силової установки повинна збільшитись, хоча деякі джерела запевняють, що кросовер візьме її від топового EQS 580 4Matic. На ньому встановлюються два електромотори з сумарною потужністю 523 кінські сили і 858 Нм моменту, а батарея на 107,8 кВт*год дозволить проїжджати більше 600 кілометрів.